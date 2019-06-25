الصحة تعقد اجتماعاً لمتابعة التجهيزات الجارية بمنشآت التأمين الصحى ببوسعيد

أكدت وزارة الصحة سرعة الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالمنشآت الطبية والعمل كفريق واحد، لبدء تدشين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد مطلع شهر يوليو المقبل.

وأوضحت وزارة الصحة عقد اجتماعات لمتابعة موقف عقود الفرق الطبية العاملة بالمنظومة الجديدة، حيث تم التوجيه بالتعاقد مع الأطباء الحاصلين على درجة الدكتوراه أو الزمالة من هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية للعمل بوظائف رؤساء الأقسام الإكلينيكية بمستشفيات المنظومة الجديدة، والمديرين الطبيين، مشددة على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأكدت الوزارة ضرورة الاهتمام بالمظهر الخارجى لجميع المستشفيات وخاصةً المسطحات الخضراء وأشادت الوزارة بجهود جميع قيادات وزارة الصحة والفرق التي تعمل ليل نهار لإنجاز المهام والتكليفات المطلوبة، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الجديد.

ويشار إلى تفقد وفدا من وزارة الصحة التجهيزات الجارية بمستشفى الزهور، وشدد الوفد على سرعة الانتهاء من التجهيزات، وأعمال الواجهات، ثم توجه إلى مستشفى النساء والولادة بالمصح البحرى، وأشاد بتجهيزات المستشفى الطبية وغير الطبية.