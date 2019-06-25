"الزراعة" تعلن موافقة نيوزيلند على فتح سوق جديدة للبرتقال المصرى

كتب عز النوبى

اعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة النيوزيلاندى على فتح أسواق نيوزيلاندا أمام البرتقال المصرى، الاتفاق على إجراءات التصدير، وفقاً لمتطلبات الجانب النيوزيلاندى، حيث تشكل الموالح ركناً أساسياً للصادرات الزراعية المصرية، وهو ما يؤكد على جودتها وسمعتها العالمية.

جاء خلال توقيع الجانب المصرى ، مع وزير الزراعة النيوزيلاندي "داميان أوكونور"، بمقر وزارة الزراعة بالدقى ، اليوم الثلاثاء ، وثيقة للتعاون فى تنفيذ برنامج عمل مشترك مدته عامين في عدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الزراعى.

حضر مراسم التوقيع، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، الدكتور محمد سليمان ، رئيس مركز البحوث الزراعية، الدكتور سعد موسى ، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، فضلاً عن السفير النيوزيلاندي بالقاهرة.

وأكدت وزارة الزراعة ، أن مصر نجحت الفترة الأخيرة في فتج أسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية في مختلف دول العالم، وأن الصادرات الزراعية المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة، الأمر الذي يؤكد على جودتها وسمعتها العالمية التي تتمنع بها.

وقالت الدكتورة منى مجرز نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إنه تم الاتفاق مع الجانب النيوزيلندي ، على اعداد برنامج تدريبي في مجال الوبائيات للاطباء البيطريين، نظراً للخبرة الفنية التي تمتلكها نيوزيلندا في هذا المجال، الأمر الذي يمكنها من تقديم دعم فني للأطباء البيطريين المصريين، سواء من خلال سفر البعثات المصرية الي نيويلندا او من خلال استقدام خبراء نيوزيلنديين في هذا المجال.