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الزراعة تعقد دورة تدريبية لتنفيذ مبادرة القطن الأفضل بالمواصفات العالمية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:36 ص
الزراعة تعقد دورة تدريبية لتنفيذ مبادرة القطن الأفضل بالمواصفات العالمية زراعات القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى

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نظم معهد بحوث القطن  بمركز البحوث الزراعية، دورة تدريبية فى إطار تنفيذ مبادرة قطن أفضل" BCI " بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" UNIDIO"، وفريق عمل الـ" BCI" بمقر معهد بحوث القطن بمحطة بحوث سخا فى الفترة من 24 وحتى 26 يونيو وحضور مدير محطة بحوث سخا ووكلاء وزارة الزراعة بمحافظتى كفر الشيخ ودمياط.

وقال  الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إنه تم تدريب مديرى الارشاد وأخصائى القطن وكذلك المرشدين الزراعين على آلية تنفيذ تلك المبادرة وكيفية تطبيق أهدافها من خلال توعية المزارعين ببنود تلك المبادرة كخطوة لاحقة على أن  يتم التنفيذ تحت إشراف معهد بحوث القطن وتهدف هذة المبادرة تنفيذ آليات الاستدامة ووضع القطن المصرى مرة اخرى على خريطة القطن العالمى من خلال إنتاج قطن بالمواصفات القياسية العالمية مرتبطة بعدة معايير منها كفاءة استهلاك المياة وقلة استهلاك المبيدات مع إنتاج قطن خالى من الملوثات حيث تسعى عدد من الشركات العالمية إلى شراء القطن المصرى نظرا لمميزاته القياسية مع توافر عناصر الاستدامة به.

وأضاف مسعد أن المبادرة تحظى باهتمام وزير الزراعة وتهدف إلى فتح أسواق جديدة لتصدير القطن المصرى  ويتم تنفيذها فى عدة أصناف وهى جيزة 94 وجيزة 92 وجيزة 96 ويبدأ التنفيذ هذا الموسم فى مساحة حوالى 2000 فدان على يتم زيادتها تدريجيا فى السنوات القادمة.


تصدير القطن

البحوث الزراعية

انتاج القطن

أسواق القطن

القطن المصرى

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