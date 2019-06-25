الرى تمنح 7 مهندسين من العاملين فيها حافز التميز العلمى

كتبت أسماء نصار

عقد المهندس محمود السعدى، رئيس مصلحة الرى اجتماعا مع لجنة الموارد البشرية بحضور المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى و الدكتور مؤمن الشرقاوى، رئيس الإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات والمهندسة أمانى الباز رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية للوادى والدلتا والمهندس سعد الحلبى رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات ولطفى السيد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، حيث تم النظر فى حافز التميز العلمى والترقية والانتدابات والانتقالات للعمل بجهة انتدابهم بصفة نهائية ومحو الجزاءات.

وقررت اللجنة منح 7 مهندسين حافز التميز العلمى لحصولهم على درجة "الماجستير – دبلوم الدراسات العليا" أثناء الخدمة بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو الفئات المالية المقررة أيهما أكبر وفقا لنص المادة 39 من القانون رقم 81/206.