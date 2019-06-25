الرئيس السيسي يستقبل مستشار الشئون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان

كتب محمد الجالى

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم، الثلاثاء، مستشار الشئون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان.