الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسي يستقبل مستشار الشئون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:20 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم، الثلاثاء، مستشار الشئون الأمنية لرئيس جمهورية جنوب السودان. السيسي رئاسة الجمهوية السودان جنوب السودان مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة شاهد.. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس دولة إريتريا السبت، 08 يونيو 2019 10:44 م البابا تواضروس يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك السبت، 01 يونيو 2019 02:24 م بعد قليل.. كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة يوم أفريقيا السبت، 25 مايو 2019 09:55 ص فيديو.. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى لملك البحرين بالقاهرة الإثنين، 13 مايو 2019 12:00 ص "كل يوم" يكشف رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح أنفاق قناة السويس.. ويسلط الضوء على فك كرب الغارمين والغارمات.. ويحاور الفنان محمد رجب ويكشف كواليس حياته الفنية الإثنين، 06 مايو 2019 12:08 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع 10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو 10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟ المزيد من Trending Plus
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