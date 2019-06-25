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الرئيس السيسي: مصر مستمرة فى تقديم المساعدات والدعم الفنى لجنوب السودان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:30 م
الرئيس السيسي: مصر مستمرة فى تقديم المساعدات والدعم الفنى لجنوب السودان الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "توت جلواك" مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكل من ماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وديو موتوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن "جلواك" سلم الرئيس السيسى رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، تضمنت بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن استعراض التطورات الخاصة ببعض القضايا الإقليمية.

 

واستعرض مبعوث رئيس جمهورية جنوب السودان خلال اللقاء آخر تطورات الأوضاع السياسة فى بلاده، مشيدًا فى هذا الصدد بدور مصر والجهود التى تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع فى المنطقة وفى جنوب السودان، والتى تأتى فى إطار دور مصر الرائد على المستوى الإقليمى وكذلك رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقى وما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

 

وأضاف "راضي" أن الرئيس السيسى طلب من جانبه نقل تحياته للرئيس "سلفا كير"، مؤكدًا أهمية وعمق العلاقات التى تجمع بين البلدين، وحرص مصر على الاستمرار فى تقديم مختلف صور الدعم إلى الأشقاء فى جنوب السودان ودعم عملية السلام بها، فضلًا عن بذل مساعيها على المستويين الإقليمى والدولى لتعزيز الجهود الرامية لعودة الاستقرار والأمن هناك وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

 

كما أكد الرئيس أن مصر ستستمر فى تعزيز أطر التعاون الثنائى وتقديم المساعدات والدعم الفنى لجنوب السودان، بما يسهم فى دفع عملية التنمية فى هذا البلد الشقيق، ويلبى تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل.


السيسي

جنوب السودان

سيلفا كير

الاستقرار

الأوضاع في جنوب السودان

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