الرئيس الإسرائيلى يحيى ذكرى توقيع اتفاقية السلام مع مصر

كتب : هاشم الفخرانى

نظم الرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين، احتفالاً بمقر إقامته بمناسبة مرور 40 عاماً على توقيع اتفاقية السلام التاريخية بين إسرائيل ومصر، وذلك بحضور عدد من الدبلوماسيين.

وخلال الاحتفال الذى حضره اليوم مسئولين بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ريفلين فى كلمة للحضور إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، هو انجاز فتح فصلاً جديداً فى كتب التاريخ، مؤكداً أن السلام مكن العديد من شعوب ودول المنطقة فى المضى قدماً فى البناء.

وخلال الحفل، تم عرض فيلم تسجيلى عن عملية السلام بين مصر وإسرائيل، تضمن مقاطع فيديو وصور لمراسم توقيع الاتفاقية التى أبرمها قبل 40 عاماً الزعيم الراحل أنور السادات، ورئيس الوزراء الإسرائيلى فى ذلك الحين مناحم بيجن.