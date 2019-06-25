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الدولار يواصل الهبوط أمام اليورو والين في ظل توقعات خفض الفائدة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 10:48 ص
الدولار يواصل الهبوط أمام اليورو والين في ظل توقعات خفض الفائدة دولار - أرشيفية
رويترز

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نزل الدولار لأقل مستوى في ثلاثة أشهر مقابل اليورو وهبط لأقل مستوى مقابل الين الياباني منذ يناير إذ أضر احتمال تيسير مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) السياسة النقدية بالطلب على العملة الأمريكية.

وسجل اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.1412 دولار بعدما زاد 2% من أقل مستوى في أسبوعين عند 1.1181 دولار الذي لامسه قبل أسبوع مع فقد الدولار قوة الدفع، وبلغ اليورو في أحدث تعاملات 1.1396 دولار.

ونزل الدولار في أحدث تعاملات 0.3 % مقابل العملة اليابانية إلى 106.97 ين.

واستفاد الين من قلق المستثمرين إزاء التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت طهران اليوم إن العقوبات الامريكية أغلقت بشكل دائم طريق الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات، لأقل مستوى في ثلاثة أشهر عند 95.843 بعدما فقد 1.7 % في الجلسات الخمس السابقة وهبط في أحدث تعاملات 0.1% إلي 95.909.

واستفاد الجنيه الاسترليني من ضعف الدولار بصفة عامة وزاد إلى 1.2765 دولار مرتفعا 0.2 خلال الجلسة.

 


دولار

أسعار الفائدة

تراجع

اليورو

الين

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