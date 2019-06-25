الدفاع الروسية: سفن أسطول بحر قزوين تطلق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية

موسكو (أ ش أ)

ذكرت وزارة الدفاع فى الاتحاد الروسى اليوم الثلاثاء، أن سفن أسطول بحر قزوين تنفذ اطلاق صواريخ نحو أهداف بحرية وجوية؛ وذلك فى إطار اختبارات الاستعداد القتالى المفاجئ.

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان أصدره إدارة الإعلام والاتصالات بالوزارة قولها إن "هذه الاختبارات تأتى لرفع حالة التأهب لأسطول بحر قزوين فى المنطقة العسكرية الجنوبية"، موضحة أن المرحلة الأولى من الاختبار تمت بوضع قوة الأسطول فى حالة تأهب قصوى، فضلا عن بدء الطواقم بإعداد السفن للقتال، أما المرحلة الثانية فتشمل قيام القوات البحرية للأسطول بتنفيذ مهام إطلاق صواريخ وقصف مدفعى باتجاه أهداف بحرية وجوية".

وأعلن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أمس الاثنين، أن قوات المنطقة المركزية ستنفذ خلال عملية الاختبار المفاجئ فى الفترة من 24 حتى 28 يونيو، أكثر من 50 تدريبا مختلفة الأحجام، فى 35 ميدان تدريب، بناء على قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويهدف التفتيش إلى تقييم قدرة القوات المسلحة على ضمان الأمن العسكرى فى منطقة آسيا الوسطى، حيث تستمر التهديدات ذات الطبيعة الإرهابية.