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"الخدمات الزراعية": توفير مليون و50 ألف طن أسمدة صيفية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 ص
"الخدمات الزراعية": توفير مليون و50 ألف طن أسمدة صيفية أسمدة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، عن توفير مليون و50 ألف طن أسمدة من المقررات السمادية الصيفية بنسبة 46% من إجمالى 2.2 مليون طن احتياجات الموسم الصيفى  الحالى، وجارى استكمال الحصص المتفق عليها من قبل شركات إنتاج الأسمدة.  

الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعة التابع لقطاع  الخدمات والمتابعة الزراعية، يقول فى تصريحات  لـ "اليوم السابع"، إن  مديريات  الزراعة تواصل صرف الأسمدة الصيفية عن طريق الجمعيات الزراعية بلجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع الأرض بالفعل .

وأضاف "يوسف"، أنه يجرى حاليا سحب الأسمدة من المصانع إلى الجمعيات لتوفير متطلبات السوق المحلى، التى سيتم تسلمها من كل شركة لطرحها للتوزيع، موضحا أن أنه منذ  بدء موسم الزراعات الصيفية، تم توفير ما يزيد عن مليون و50 ألف طن بنسبة 46 % من إجمالى الاحتياجات التى تبلغ 2.2 مليون طن.

كان قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أكد أن الجمعيات الزراعية تواصل صرف الأسمدة لجميع المحاصيل الصيفية بالأسعار المدعمة "شيكارة" اليوريا  164.5 جنيه، والنترات 159.5 جنيه، ويتم الصرف بالمعاينة والحصر على الطبيعة من قبل اللجان المشكلة على رأس الحقل لمن يزرع الأرض فعليا .

فيما تواصل اللجنة التنسيقة للأسمدة، اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأسمدة لتوفير جميع المقررات المتفق عليها، ومتابعة  قواعد وصرف المقررات السمادية، وإلزام الشركات بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة.


توفير الأسمدة الصيفية

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الزراعات الصيفية

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الخدمات والمتابعة

الجمعيات الزراعية

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