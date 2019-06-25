الجيش الأفغانى يعلن تحرير منطقة بشمال البلاد من سيطرة حركة طالبان

كابول (أ ش أ)

استعاد الجيش الأفغانى اليوم الثلاثاء، السيطرة على إحدى ضواحى إقليم "فارياب" بشمال البلاد، التى ظلت تحت سيطرة جماعة "طالبان" لمدة عام؛ وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الأفغانية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته قناة (طلوع) الأفغانية" - أن العملية الأمنية لاستعادة السيطرة على منطقة (بلشراج) تمت بجهد مشترك من قوات الجيش والشرطة، وتحت قيادة وحدات "الكوماندوز" بالجيش، متابعة أنه سيتم إطلاق عملية أمنية أخرى لضمان خلو جميع المناطق المحررة من مسلحى "طالبان"، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل، ودون أى تعليق من "طالبان" على بيان الجيش الأفغاني.