"التنفيذى لأرامكو" نستطيع الحفاظ على تدفق النفط فى حال تعطل مضيق هرمز

كتبت – مروة الغول

قال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية، أن شركة أرامكو السعودية تتمتع بالخبرة والبنية الأساسية التي تحتاج إليها للحفاظ على تدفق النفط الخام في حالة تعطل الإمداد عبر مضيق هرمز .

وأضاف أمين ناصر في مقابلة في سول اليوم الثلاثاء "إننا نزيد من استعدادنا، يمكننا الإمداد عبر البحر الأحمر ولدينا خطوط الأنابيب والمحطات اللازمة وذلك وفقا لما ذكرتة وكالة بلومبرج .

وأشار أمين ناصر، "إن مضيق هرمز مصدر قلق للعالم بأسره لأن هذا طريق إمداد مهم لكثير من الخام، ليس فقط من المملكة العربية السعودية".

وقال أمين ناصر، إن أرامكو ستستفيد من تلك التجربة للحفاظ على تدفق الإمدادات "لقد مررنا بتجربة الصراع في الخليج، لكننا دائمًا ما نفي بالتزاماتنا تجاه عملائنا لذلك لدينا سجل حافل في بناء ما يكفي من المرونة في النظام لإدارة الموقف أو الأزمة".

قفز خام برنت بحوالي 8% منذ منتصف يونيو، حيث أدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهي نقطة ضيقة خانقة يمر خلالها ثلث جميع النفط الخام المنقول بحراً.

كانت هناك سلسلة من الهجمات على الناقلات خلال الأسابيع القليلة الماضية وإسقاط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية، والتي ألقى مسئولون أمريكيون باللوم فيها على إيران.

وتقوم أرامكو السعودية بتشغيل خط أنابيب بطاقة 5 ملايين برميل يوميًا يحمل الخام 1200 كيلومتر (746 ميل) بين الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يتيح لها شحن النفط من جانبي البلاد، لكن هذا مقارنة بإجمالي صادرات الشركة البالغ نحو 7 ملايين برميل يوميًا، مما يعني أنها ستحتاج إلى إيجاد طرق أخرى لإيصال أي نفط متبقٍ إلى السوق.