سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"التنفيذى لأرامكو" نستطيع الحفاظ على تدفق النفط فى حال تعطل مضيق هرمز

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:05 م
"التنفيذى لأرامكو" نستطيع الحفاظ على تدفق النفط فى حال تعطل مضيق هرمز ارشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة ارامكو السعودية، أن شركة أرامكو السعودية تتمتع بالخبرة والبنية الأساسية التي تحتاج إليها للحفاظ على تدفق النفط الخام في حالة تعطل الإمداد عبر مضيق هرمز .

وأضاف أمين ناصر في مقابلة في سول اليوم الثلاثاء "إننا نزيد من استعدادنا، يمكننا الإمداد عبر البحر الأحمر ولدينا خطوط الأنابيب والمحطات اللازمة وذلك وفقا لما ذكرتة وكالة بلومبرج .

وأشار أمين ناصر، "إن مضيق هرمز مصدر قلق للعالم بأسره لأن هذا طريق إمداد مهم لكثير من الخام، ليس فقط من المملكة العربية السعودية".

وقال أمين ناصر، إن أرامكو ستستفيد من تلك التجربة للحفاظ على تدفق الإمدادات "لقد مررنا بتجربة الصراع في الخليج، لكننا دائمًا ما نفي بالتزاماتنا تجاه عملائنا لذلك لدينا سجل حافل في بناء ما يكفي من المرونة في النظام لإدارة الموقف أو الأزمة".

قفز خام برنت بحوالي 8% منذ منتصف يونيو، حيث أدى تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة المخاوف من احتمال تعطل الشحنات عبر مضيق هرمز، وهي نقطة ضيقة خانقة يمر خلالها ثلث جميع النفط الخام المنقول بحراً.

كانت هناك سلسلة من الهجمات على الناقلات خلال الأسابيع القليلة الماضية وإسقاط طائرة بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية، والتي ألقى مسئولون أمريكيون باللوم فيها على إيران.

وتقوم أرامكو السعودية بتشغيل خط أنابيب بطاقة 5 ملايين برميل يوميًا يحمل الخام 1200 كيلومتر (746 ميل) بين الخليج العربي والبحر الأحمر، مما يتيح لها شحن النفط من جانبي البلاد، لكن هذا مقارنة بإجمالي صادرات الشركة البالغ نحو 7 ملايين برميل يوميًا، مما يعني أنها ستحتاج إلى إيجاد طرق أخرى لإيصال أي نفط متبقٍ إلى السوق.

 

 


ارامكو

السعودية

ايران

مضيق هرمز

النفط

امدادات النفط

الاخبار

أمين الناصر ’

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

روسيا: المحادثات مع أرامكو بشأن مشروع الغاز المسال-2 بالقطب الشمالي لم تنته بعد

الإثنين، 24 يونيو 2019 02:03 م

وكالة: أرامكو السعودية تعرض شراء حصة بمشروع غاز مسال بالقطب الشمالي

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:43 ص

أرامكو السعودية تحدد سعر بروبان يونيو عند 430 دولارا للطن

الثلاثاء، 28 مايو 2019 10:58 ص

خبراء: دخول "ارامكو" سوق الغاز المسال يجعلها قريبا من ضمن عمالقة تصديره

الخميس، 23 مايو 2019 08:00 م

بيان: أرامكو السعودية توقع عقدا للغاز الطبيعى المسال مع سيمبرا إنرجى

الأربعاء، 22 مايو 2019 10:45 ص

شركة أرامكو تستئانف ضخ النفط الخام عقب الهجوم الإرهابى

الأربعاء، 15 مايو 2019 03:00 م

أرامكو السعودية تستأنف ضخ النفط عبر خط أنابيب تعرض لهجوم إرهابى

الأربعاء، 15 مايو 2019 02:58 م

بعد استهداف ناقلات النفط بـ"الفجيرة" الإماراتية .. محطات ضخ البترول السعودية فى مرمى نيران الإرهاب.. طائرات "درون" مفخخة تستهدف محطتين تابعتين لـ"أرامكو".. وزير الطاقة: الهجوم يثبت أهمية التصدى للحوثيين

الثلاثاء، 14 مايو 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

خطوة بخطوة ..كيف تحجز شقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؟

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

فتش عن أيمن نور.. 5 أشخاص وراء مخطط استهداف مصر فى 30 يونيو.. تعرف عليهم

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

لو فرحك قرب وتخنتى.. رجيم سريع هيخسسك 3 كيلو X أربع أيام

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة