"التنظيم والإدارة": نولى أهمية خاصة للتدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة

كتبت- هبة حسام

أكد إبراهيم أمين معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز يولى أهمية خاصة للتدريب لإيمانه بأهميته فى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وأضاف أمين خلال فعاليات مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل"، الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن الجهاز قام بتنفيذ خطته التدريبية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للتدريب التى تتضمن 5 محاور هى "برامج بداية - برامج المسار الوظيفى - برامج القيادة الوسطى- برامج الإدارة العليا- برامج بداية جديدة"، لافتا إلى أن نظام التدريب يقوم على أساس التفرغ الكامل للإلتحاق بأى من البرامج التدريبية المدرجة ضمن الخطة وتعتبر الفترة التى يقضيها الموظف فى التدريب فترة عمل يستحق عنها كامل أجره وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأشار معاون رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى أن برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية توجه إلى الموظفين المرشحين لشغل الوظائف القيادية وتهدف إلى تنمية وعى قيادات الجهاز الإدارى للدولة بالمتغيرات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل للتكيف معها ووضع الإستراتيجيات اللازمة لمواجهتها وتتضمن برامج الإعداد لشاغلي وظائف الدرجات العالية والممتازة ومدير عام وبرنامج الوكيل الدائم.

وأوضح أن برامج الإدارة التخصصية والمكتبية تستهدف موظفي الجهاز الإدارى للدولة كلاً وفقاً لمجال تخصصه وذلك حتى يتسنى لهم القيام بالأدوار المنوطة بهم على أكمل وجه، بينما تتضمن برامج الإدارة الوسطى والإشرافية حزمة من البرامج التي توجه إلى شاغلي الوظائف من المستوى التالي للوظائف القيادية وتهدف إلى خلق جيل جديد من القيادات الشابة والمتميزة لتكون قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة بحلول إبتكارية تسهم في التطوير المستمر لبيئة العمل وقيادة عملية التحول والتغيير بمؤسساتهم ويتضمن هذا البرنامج عدة محاور منها محور التحديات المحلية والدولية التى تواجه قادة المستقبل ومحور الأنماط القيادية والسلوكية لقادة المستقبل ومحور الإبداع والإبتكار كمدخل للتميز المؤسسي .

كما أشار إلى أن برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى تهدف إلى إكساب موظفى الجهاز الإدارى للدولة المهارات اللازمة للتعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة لأداء أعمالهم اليومية بما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفي سياق متصل، أشار إبراهيم أمين إلى قيام جهاز التنظيم والإدارة بمتابعة أداء المراكز التدريبية التابعة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الخاصة التى حصلت على اعتماد من الجهاز وفقا لضوابط ومعايير معينة.

وأضاف أنه فى إطار ضبط العملية التدريبية فى الجهاز الإداري للدولة، لتحقيق المرجو منها، أصدر الجهاز الكتاب الدورى رقم 5 لسنة 2018 بشأن القواعد المنظمة للنشاط التدريبي للعام المالي 2018/2019، للإجابة علي كافة التساؤلات المتعلقة بهذا النشاط.