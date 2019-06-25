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التضامن تنفذ سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية لمواجهة الأزمات

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 06:41 م
التضامن تنفذ سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية لمواجهة الأزمات سيناريو محاكاة لزلزل بالدقهلية لمواجه الأزمات
كتب مدحت وهبة

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نفذت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الدقهلية، محاكاة طبيعية لكارثة التعرض لزلزل بقوة 5,2 ريختير، وذلك بالتنسيق مع كافة المديريات الخدمية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدنى والهلال الاحمر المصرى لتوفير الخدمات اللازمة للإعاشة بالمعسكر.
 
وأوضح محمد عثمان رئيس قطاع الديوان العام بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة حريصة على تنفيذ هذه المحاكاة العملية على مستوى جميع المحافظات والتى تهدف الى اكساب الخبرة وصقل مهارات الأجهزة التنفيذية فى حال مواجهة ازمات وكوارث والوقوف على الاستعدادات البشرية والكفاءات اللازمة والمعدات لتنفيذ عمليات التصدى للكوارث والازمات بكفاءة عالية وخلال أسرع وقت، مضيفاً أن تلك المحاكاة كذلك تعمل على دعم  قدرة متخذى القرار على اتخاذ القرارات الحاسمة وتحديد اوجه الدعم المعنوى والتدخلات المطلوبة إزاء تلك الكوارث للتخفيف من أثر الكارثة على المنكوبين والخسائر المحتملة. 
 
ومن جانبه أوضح السيد عبد الفتاح يوسف وكيل الوزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية، أنه خلال الفترة من 23 إلى 25 من يونيو الجارى قامت المديرية بتنفيذ محاكاة لكارثة التعرض لزلزل بقوة 5,2 ريختير، وفى إطار المحاكاة أقامت المديرية معسكرا سريع الانتشار للايواء بنادى طلخا الرياضى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية التموين بالدقهلية تضمن إقامة 42 خيمة لاستيعاب 200 فردا وملحق به دور عباده ومدرسة ومستشفى ميدانى مجهز ومنطقة ترفيهية متكاملة ومخازن مهمات حيث تم الدفع بمهمات  الاغاثة للمعسكر الذى تضمن ايضا مقصف ومطعم ومطبخ وفصول تعليمية وحمام مع الاهتمام بوضع اللوحات الارشادية فى انحاء المعسكر المختلفة.
 
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وزارة التضامن

مديرية التضامن بالدقهلية

محاكاة زلزال

مواجهه الأزمات

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