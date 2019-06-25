التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

كتب مدحت وهبة تصوير حسين طلال

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنها طرحت نموذجا فنيا مميزا خلال شهر رمضان الماضى، وهو نموذج مسرح وسينما الشارع، حيث تناول هذا العام قضيتين وهما أولاً قضية الوقاية من أضرار المخدرات، وتصحيح المفاهيم الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات.

وأوضحت الوزارة، أنها نفذت 15 حفلا غنائيا مسرحيا بشوارع وميادين القاهرة وشاهدها أكثر من (20 ألف شخص والقضية الثانية كانت القضية السكانية، حيث نفذت الوزارة فى رمضان الماضى 20 ليلة عرض مسرحى حول مشكلة الزيادة السكانية تم عرضها فى 8 محافظات واستفاد منها ما يقرب من (10 آلاف مشاهد).

وتابعت: كما أنه فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتكثيف حملات الكشف على المخدرات فى الجهاز الإداري للدولة، لاسيما في المرافق الحيوية، فتم خلال الأسبوعين الماضيين بتنفيذ حملات الكشف على (15 ألف موظف) وتبين تعاطي 162 منهم بنسبة 1%، وكانت نسب التعاطي بين الموظفين تصل فى العام الماضى لما يقرب من 8% فى إشارة واضحة إلى نجاح وفاعلية هذه الحملات.

جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها والذي يحتفي العالم به سنويا وذلك بحضور الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمة الفنون ونقيب المهن التمثيلية وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى ،وصناع الدراما والنقاد والإعلاميين وممثلو الجهات الحكومية والأهليـــة