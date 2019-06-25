التخطيط: خطة الإصلاح الإدارى ستطبق على 2443 كيان بالدولة

كتبت- هبة حسام، تصوير خالد كامل

قالت وزارة التخطيط، إن خطة الإصلاح الإدارى للدولة، وضعت فى إطار رؤية مصر 2030، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيان داخل الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات.

وأضافت الوزارة خلال مشاركتها بمؤتمر الإصلاح الإدارى "الحاضر والمستقبل" المنعقد اليوم الثلاثاء بحضور نخبة من الإعلاميين، أن هناك منهجية تتبعها الوزارة فى خطة الإصلاح الإدارى، تنقسم على مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى منها فى انتقال الجهاز الإدارى إلى العاصمة الإدارية الجدبدة، أما المرحلة الثانية فتتمثل فى تحديث الهيكل الإدارى للمحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من الخطة مستهدف تنفيذها خلال 3 سنوات متتالية بدءا من العام المالى الجديد 19/2020، بينما تستغرق المرحلة الثانية من 3 - 5 سنوات، مؤكدة أن الدولة تستهدف الوصول لجهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالحوكمة، ويعلى من رضاء المواطنين، ويخضع للمساءلة، كما يساهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة.