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التخطيط: الانتهاء من تقييم وضم نحو 12 أصلا مملوكا للدولة إلى صندوق مصر السيادى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:37 م
التخطيط: الانتهاء من تقييم وضم نحو 12 أصلا مملوكا للدولة إلى صندوق مصر السيادى وزارة التخطيط
كتبت- هبة حسام

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كشف مصدر حكومى رفيع المستوى، عن الانتهاء من تقييم وضم نحو 12 أصلا مملوك للدولة من الأصول غير المستغلة، إلى صندوق مصر السيادى، من بينهم أرض المعارض بقيمة 15 مليار جنيه وأرض مكتبة الإسكندرية.
 
وأضاف المصدر فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الإصلاح الإدارى فى مصر "الواقع والمستقبل، الذى نظمته وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعاقدت مع مكاتب استشارية قانونية ومالية دولية للإستعانة بخبراتها فى وضع إستراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى لعمل الصندوق.
 
ولفت المصدر إلى أنه من المخطط عقد ثانى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق مع الجهات الاستشارية فى أغسطس المقبل لوضع استراتيجية عمل الصندوق، حيث كان الاجتماع الأول يوم الأحد الماضى. 
 
وأكد المسئول أن الحكومة لن تتوسع فى ضم أصول غير مستغلة لرأس مال الصندوق إلا حسب الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية استغلالها بالشراكة مع القطاع الخاص.
 
وعن اختيار المدير التنفيذى، أوضح المصدر أن مجلس الوزراء لا زال فى مرحلة المفاضلة بين المرشحين لشغل مقعد المدير التتفيذى، والذى يبلغ عددهم 3 مرشحين جميعهم مصريين من بينهم اثنين مقيمين خارج مصر.

صندوق مصر السيادى

الصندوق السيادى

وزارة التخطيط

اصول الدولة

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