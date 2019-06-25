التخطيط: استحداث وحدة للموارد البشرية وتعيين مدير لها خلال 3 أشهر

كتبت- هبة حسام

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط، أن الدولة حرصت فى خطتها للإصلاح الإدارى على استحداث وحدات إدارية جديدة بالجهاز الإدارى، منها وحدة الموارد البشرية، والتى سيتم تعيين مديرا لها خلال 3 أشهر.

وقال المصدر فى تصريحات لليوم السابع، على هامش مؤتمر وزارة التخطيط للإصلاح الإدارى فى مصر المنعقد اليوم الثلاثاء، إنه وفقا لقرار رئيس الوزراء 1146 تم استحداث 4 وحدات جديدة، هى، "وحدة الموارد البشرية، وحدة المراجعة الداخلية، وحدة التخطيط الإستراتيجى والمتابعة، وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمى".

وأضاف أن الموقف التنفيذى فى وحدة الموارد البشرية يصل الآن إلى صدور الدليل الاسترشادى لها بالقرار رقم 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمى للوحدة، كما صدر دليل التقييم لها، هذا بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من التدريب على برامج متخصصة وستعقد دورة جديدة لسد فجوات الأعداد، على أن يتم تعميم الدليل وتعيين مدير للوحدة خلال 3 أشهر كما ذكر سابقا.

وفيما يخص وحدة المراجعة الداخلية، قال المصدر، إنه تم إعداد مسودة ومراجعتها مع نخبة من الخبراء وهيئة الرقابة الإدارية فيما يخص إنشاء تلك الوحدة، كما يقوم المعهد القومى للإدارة حاليا بتقديم مجموعة من البرامج اللازمة للعاملين بالوحدة، بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد، وسيمنح بها شهادات معتمدة بشراكة مع جهات محلية ودولية.

وأضاف أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تحديد آلية ومعايير اختيار مدير وموظفى وحدة المراجعة الداخلية، وتطبيق التقسيم التنظيمى الخاص بها على وحدات الجهاز الإدارى المخاطبة.