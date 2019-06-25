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التحقيق مع موظف استولى على أموال صندوق العاملين بإحدى الشركات فى الإسكندرية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:36 م
التحقيق مع موظف استولى على أموال صندوق العاملين بإحدى الشركات فى الإسكندرية اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، حجز موظف بإحدى الشركات قطاع الأعمال على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار شريكه بعد اتهامهما بالاستيلاء على أموال صندوق العاملين بالشركة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بورود معلومات سرية عن وجود مخالفات بصندوق العاملين بإحدى شركات قطاع الأعمال العام، كائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وأكدت التحريات قيام اثنين من موظفى الشركة مسئولين عن أعمال صندوق العاملين باستغلال موقعهما الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهم، وذلك من خلال التوقيع على شيكات وصرف أموال من صندوق العاملين بالشركة المقررة لمنح قروض للعاملين، والاستيلاء عليها لأنفسهما، وإثبات منحها للعاملين بالشركة "خلافاً للحقيقة"، وبلغت تلك الأموال 803,170 ألف جنيه، الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال الشركة.

وبسؤال أعضاء اللجنة المشكلة بمعرفة الشركة لفحص أعمال المتحرى عنهما، أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات، تم الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الأول "هارب" متواجد حالياً بإحدى الدول العربية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة أخطرت النيابة التحقيقات.


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