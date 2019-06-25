البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 13829 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 2032 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 16917 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 598 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 1523 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 449 نقطة.
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