الانتهاء من تحديث اللوائح بالساعات المعتمدة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية – جمال حراجى- السيد فلاح

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس جامعة السويس للدراسات العليا، على الإنتهاء من اللوائح المعدلة بنظام الساعات المعتمدة والأدلة باللغتين العربية والإنجليزية، وأعلنت عن توجية الدراسات العليا لتغيير اللوائح، لتكون بنظام الساعات المعتمدة، وضرورة الإنتهاء من إعلان النتائج إليكترونيا وورقيا وسرعه الإنتهاء من كتيب نظم وقواعد الامتحانات.

جاء ذلك خلال إجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث برعاية الدكتور طارق راشد رحمى رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث ومديرى إدارات القطاع وأمانة المجلس ومدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

وصدق المجلس فى بداية الجلسة على محضر الجلسة السابقة، ثم عرض للعديد من الموضوعات الخاصة بالقطاع، كما وافق على تسجيل 14 رسالة دكتوراه و52 رسالة ماجستير.

وطالبت الدكتورة ماجدة هجرس خلال الإجتماع بضرورة المشاركه فى معرض اتحاد الجامعات الأفريقية وتسويق البرامج بالكليات، والمقام بجامعه الأزهر فى الفترة من 8 حتى 11 يوليو القادم، ويسبق افتتاح المعرض تنظيم ورش عمل بدءاً من 7 يوليو، وناقش المجلس مسوده ونظام عمل اللجان العلمية بقطاع الدراسات العليا.