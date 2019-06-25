سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الاتحاد الأوروبى يؤكد تراجع طلبات اللجوء إلى النمسا بنسبة بلغت 46%

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:37 م
الاتحاد الأوروبى يؤكد تراجع طلبات اللجوء إلى النمسا بنسبة بلغت 46% لاجئين ـ صورة أرشيفية
فيينا (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد مكتب الاتحاد الأوروبى بالعاصمة النمساوية فيينا اليوم الثلاثاء، أن طلبات اللجوء إلى النمسا تراجعت بنسبة 46% خلال عام 2018.

وقالت مصادر فى المكتب إنه إجمالا تم تقديم 664 ألفا و480 طلبا للحماية الدولية فى الاتحاد الأوروبى خلال عام 2018، منها 13 ألفا و375 طلبا فى عام 2018 فى النمسا تحديدا، مقابل 24 ألفا و715 طلبا فى عام 2017 بتراجع بلغ نحو 46%.

وأشارت إلى انخفاض عدد طلبات اللجوء فى الاتحاد الأوروبى هذا العام للعام الثالث على التوالى حيث عاد إلى مستويات ما قبل الأزمة الشهيرة فى عام 2015.

وتوقعت المصادر استمرار هذا الاتجاه المتراجع فى عام 2019، مشيرة إلى أن قبرص واليونان ومالطا والسويد ولوكسمبورج من بين الدول الخمسة الأكثر استقبالًا للاجئين خلال العام الجارى.

 


الاتحاد الاوروبى

طلبات اللجوء

النمسا

طلبات اللجوء للنمسا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

السيسى: ظاهرة الهجرة غير الشرعية معقدة وتتطلب تعزيز التعاون للتعامل معها

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

10 أرقام عن الموازنة العامة للعام المالى الجديد بعد إقرارها من البرلمان

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

التضامن: تراجع نسبة إدمان الموظفين من 8% فى 2018 إلى 1% العام الجارى

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

شاهد فى دقيقة.. الصراع – الأمريكى الإيرانى أخطر 10 مراحل منذ صعود ترامب

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

صور.. أجيرى: لا بديل عن الفوز أمام الكونغو وأنهينا الأزمات

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

شاهد.. آثار مصر فى متحف اللوفر.. 600 قطعة تحكى تاريخ الفراعنة

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

فيديو.. من هنا يبدأ تمويل الإرهاب.. 19شركة إخوانية بقبضة الأمن قبل 30 يونيو

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

10مخاطر للإرهاب الإلكترونى أبرزها نشر الشائعات واستهداف الإنجازات..تعرف عليها

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

ضبط مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى ضمن خلية استهداف مؤسسات الدولة فى 30 يونيو

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 25 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

اقتربنا من النهاية.. علاج مليون مريض بمبادرة فيروسC وفحص نصف مليون آخرين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة