الإفتاء: يجوز تربية الكلاب فى المنزل للحراسة ولكن بشرط

كتب على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين حول تربية الكلاب فى المنزل، جاء نصه: "هل تربية الكلاب فى المنزل بغرض الحراسة حلال أم حرام".

وأجاب على السؤال فى بث مباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الذى أكد أنه لا حرمة فى تربية الكلاب لأجل الحراسة ولكن بشرط ألا تزعج جيرانه.

كما أجاب مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سيدة سألت: "نذرت نذرًا إذا حدث شيء ولم أتذكر ما نذرته ومحتارة بين "فعلين" ماذا أفعل"، فرد قائلاً: "أخرجى أقلهم إشغالا لذمتك المالية".