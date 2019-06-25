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خلال عام 2017/2018...

الإحصاء: انخفاض الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لـ79.1 مليون طن

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:43 ص
الإحصاء: انخفاض الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لـ79.1 مليون طن براميل بترول-ارشيفية
كتبت- هبة حسام

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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أن كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بلغت 79,1 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 79,3 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 0,26% تقريبا. 
 
وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، حول النشرة السنوية لإحصاءات البيئة، أن كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بلغت  206.8 مليون طن عام 2017/2018،  مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفــاض 1,5% تقريبا. 
 
وأضاف البيان، أن إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس)،  بلغت 2780 جيجا وات/ ساعة عـام 2016/2017، مقابل 2225.5 جيجاوات/ ساعة عام 2015/2016، بنسبة زيادة قدرها 24.9% تقريبا.

المنتجات البترولية

الغاز الطبيعى

احصاءات البيئة

الطاقة الكهربائية

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