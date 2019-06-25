الإحصاء: انخفاض الكميات المستهلكة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لـ79.1 مليون طن

كتبت- هبة حسام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء، أن كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بلغت 79,1 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 79,3 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 0,26% تقريبا.

وذكر الجهاز فى بيان له اليوم الثلاثاء، حول النشرة السنوية لإحصاءات البيئة، أن كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بلغت 206.8 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفــاض 1,5% تقريبا.

وأضاف البيان، أن إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس)، بلغت 2780 جيجا وات/ ساعة عـام 2016/2017، مقابل 2225.5 جيجاوات/ ساعة عام 2015/2016، بنسبة زيادة قدرها 24.9% تقريبا.