الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة

تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء إلى محافظات : ( مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) الجمعة القادمة، تحت عنوان: "من مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير"، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية.
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :
الدكتور/عادل إبراهيم المعصرانى
الشيخ/حسام محمود بيومى.
الشيخ /محمود أحمد السيد العتريسى
الشيخ / عزت أحمد إبراهيم.
القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (إدارة سمالوط)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أحمد إبراهيم شحاتة.
الشيخ / محمد فوزي علم الدين.
الشيخ / عزت سلامة الصياد.
الشيخ / محمود ياسين عبد الكريم.
الشيخ / عاطف رمضان تمام.
الشيخ / عبد النبي رجب محمد.
الشيخ / أحمد شعبان أحمد.
الشيخ / محمود محمد نجيب.
الشيخ / أحمد خليفة أحمد.
الشيخ / صالح فؤاد.
القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ محمد عبد الحافظ القصراوي.
الشيخ / جمعة محمد إبراهيم.
الشيخ / عصام محمد عبد الغني يونس.
الشيخ / مجدي عبد اللطيف عبد العزيز.
الشيخ /محمد علي الشحات عبيد.
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