الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة

كتب – إسماعيل رفعت

تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء إلى محافظات : ( مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) الجمعة القادمة، تحت عنوان: "من مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير"، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية.

القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :

الدكتور/عادل إبراهيم المعصرانى

الشيخ/حسام محمود بيومى.

الشيخ /محمود أحمد السيد العتريسى

الشيخ / عزت أحمد إبراهيم.

القافلة الثانية: إلى محافظة المنيا (إدارة سمالوط)، ويشارك فيها كل من :

الشيخ / أحمد إبراهيم شحاتة.

الشيخ / محمد فوزي علم الدين.

الشيخ / عزت سلامة الصياد.

الشيخ / محمود ياسين عبد الكريم.

الشيخ / عاطف رمضان تمام.

الشيخ / عبد النبي رجب محمد.

الشيخ / أحمد شعبان أحمد.

الشيخ / محمود محمد نجيب.

الشيخ / أحمد خليفة أحمد.

الشيخ / صالح فؤاد.

القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :

الشيخ/ محمد عبد الحافظ القصراوي.

الشيخ / جمعة محمد إبراهيم.

الشيخ / عصام محمد عبد الغني يونس.

الشيخ / مجدي عبد اللطيف عبد العزيز.

الشيخ /محمد علي الشحات عبيد.