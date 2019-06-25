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الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:37 ص
الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية لمحافظات مطروح والمنيا والبحيرة وزارة الأوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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تنظم وزارة الأوقاف 3 قوافل دعوية موسعة لشباب العلماء إلى محافظات : ( مطروح ، والمنيا ، والبحيرة ) الجمعة القادمة، تحت عنوان: "من مظاهر العظمة فى الشريعة الإسلامية السماحة والتيسير"، فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقوافل الدعوية التى تجوب جميع محافظات الجمهورية.
 
القافلة الأولى : إلى محافظة مطروح، ويشارك فيها كل من :
الدكتور/عادل إبراهيم المعصرانى
الشيخ/حسام محمود بيومى.
الشيخ /محمود أحمد السيد العتريسى
الشيخ / عزت أحمد إبراهيم.
 
القافلة الثانية: إلى  محافظة المنيا (إدارة سمالوط)، ويشارك فيها كل من :
الشيخ / أحمد إبراهيم شحاتة.
الشيخ / محمد فوزي علم الدين.
الشيخ / عزت سلامة الصياد.
الشيخ / محمود ياسين عبد الكريم.
الشيخ / عاطف رمضان تمام.
الشيخ / عبد النبي رجب محمد.
الشيخ / أحمد شعبان أحمد.
الشيخ / محمود محمد نجيب.
الشيخ / أحمد خليفة أحمد.
الشيخ / صالح فؤاد.
 
القافلة الثالثة: إلى محافظة البحيرة (وادي النطرون) ، ويشارك فيها كل من :
الشيخ/ محمد عبد الحافظ القصراوي.
الشيخ / جمعة محمد إبراهيم.
الشيخ / عصام محمد عبد الغني يونس.
الشيخ / مجدي عبد اللطيف عبد العزيز.
الشيخ /محمد علي الشحات عبيد.

وزارة الأوقاف

قوافل دعوية

مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية

السماحة والتيسير

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