"الأنجوس" لحمة الأغنياء الـ7 نجوم ..الكيلو منها بـ 700 جنيه

كتب - أحمد حمادة

تختلف أنواع اللحوم من حيث جودتها ونشأتها وطريقة تغذيتها وهو ما يجعل أسعار اللحوم مختلفة ومتباينة من مكان لآخر وبين بلد وأخرى، وهنا فى مصر نستورد أنواعا كثيرة من اللحوم منها السودانى ومنها الأثيوبي والصومالى، إضافة إلى الأبقار المصرية التى تعد من أجود الأنواع، لكن فى مصر ظهرت أنواع جديدة من اللحوم باهظة الثمن والتى تباع غالبيتها للفنادق الـ7 نجوم والمطاعم الكبرى، حيث تصل أسعار الوجبة فيها إلى أكثر من ألف جنيه.

وتعد لحوم أبقار الأنجوس هى أغلى أنواع اللحوم التى تستوردها مصر، حيث يترواح سعر الكيلو منها بين 700 – 800 جنيها، وتباع تلك اللحوم فى محلات السوبر ماركت الكبرى والفئة الأولى وبعض محلات اللحوم المتخصصة فى أنواع اللحوم باهظة الثمن فى الزمالك والمهندسين.

وتنحدر سلالة الأنجوس من شمال شرق اسكتلندا بدأ الاهتمام بالعرق وتحسين السلالة منذ 200 سنة ويعتبر أفـضل سلالة لإنتاج اللحوم البقرية وينقسم إلى الأنغوس الأحمر والأسود، وبدأت دول مثل أمريكا وألمانيا وهولندا فى استيراد السلالة وتغذيتها واستخدام أساليب أخرى فى التغذية وهو ما يتسبب فى ارتفاع أسعار تلك اللحوم، وتشتهر بأنها "لحوم رخامية" نظرا لمظهرها الذى يشبه الرخام .

ويعتمد إنتاج لحوم الأنجوس بشكلها الرخامى على طريقة تغذيتها والتى تبدأ قبل 3-4 أشهر من الذبح، عندما لا يقل وزن الثور عن 350 كجم، يتم نقله من العشب الطازج إلى تسمين الحبوب، وهو ما يشكل الدهون داخل العضلات، وهو ما لا يتم مع أى سلالة أخرى، وهذا النوع من اللحوم عند طهيه يجعله يذوب في الفم ولهذا فإنه يعد من اللحوم الغنية بالبروتين الصحى والغالى الثمن.

وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة لليوم السابع أن مصر تستورد كميات قليلة من هذا النوع، لحوم "الانجوس" وأنه يستخدم بشكل أكبر فى الفنادق والمطاعم الكبرى، مشيرا إلى أن هناك بعض محلات الجزارة متخصصة فى تلك الأنواع من اللحوم تبيعها بأسعار تتراوح بين 600 -700 جنيها للكيلو، وأنها تباع بالـ200 جرام أو أكثر قليلا، مضيفا أن هذه النوعية من اللحم تعتمد على طريقة التغذية التى تجل شكل اللحم مختلف وشبيه بــ"السويسرول" نظرا لامتزاج اللحم الأحمر مع الأبيض بشكل شبه حلزونى، موضحا أن أغلب الكميات المستوردة منها تكون من اسكتلندا وألمانيا وهولندا وأمريكا .