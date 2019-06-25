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الأمم المتحدة: قطع خدمات الإنترنت فى ميانمار للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:10 ص
الأمم المتحدة: قطع خدمات الإنترنت فى ميانمار للتستر على انتهاكات حقوق الإنسان عناصر من جيش ميانمار
نايبيداو /أ ش أ/

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أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة يانجى لى، مساء الاثنين، أن قطع خدمات الإنترنت فى تسع بلدات بولايتى "راخين وتشين" فى ميانمار، ربما الغرض منه التستر على انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت المقررة الأممية - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - : "أخشى على جميع المدنيين هناك، وتم إبلاغى بأن (التاتمادو) (قوات ميانمار العسكرية) تقوم الآن بعملية تطهير وقطع الإنترنت، ويمكن أن يكون غطاء لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد السكان المدنيين".

وكانت شركة "تلينور غروب" لخدمات الاتصالات فى ميانمار، قد أعلنت السبت الماضى أن السلطات أصدرت أمرًا لشركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت فى ولايتى راخين وتشين غربى البلاد.

 


الأمم المتحدة

قطع خدمات الإنترنت

ميانمار

انتهاكات حقوق الإنسان

حقوق الإنسان

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