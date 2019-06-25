الأغنياء يفرون من تبعات "تغير المناخ".. تقرير يحذر من "أبرتهايد" عالمى

كتبت رباب فتحى

كشف تقرير صادر عن خبير حقوقى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن العالم يتعرض لخطر ""أبرتهايد"، الفصل العنصري بسبب المناخ" ، حيث يستطيع الأثرياء الهروب من تبعات تغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة والجوع الناجمين عن الأزمة المناخية المتصاعدة بينما يعاني بقية العالم.

وقال فيليب ألستون ، المعني بإعداد تقارير الفقر المدقع وحقوق الإنسان ، إن آثار الاحتباس الحرارى العالمي من المرجح أن تقوض ليس فقط الحقوق الأساسية في الحياة والماء والغذاء والسكن لمئات الملايين من الناس ، ولكن أيضا الديمقراطية وسيادة القانون.

ينتقد ألستون الخطوات "غير الكافية على نحو واضح" التي اتخذتها الأمم المتحدة نفسها والبلدان والمنظمات غير الحكومية والشركات ، قائلا إنها "لا تتناسب إطلاقًا مع إلحاح وحجم التهديد". ويخلص تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) إلى: "حقوق الإنسان قد لا تنجو من الاضطرابات القادمة."

يدين التقرير أيضًا دونالد ترامب لـ "إسكاته بنشاط" لعلوم المناخ ، وينتقد الرئيس البرازيلي ، جاير بوليسارنو، لأنه وعد بفتح غابات الأمازون المطيرة للتعدين. لكن ألستون قال إنه كانت هناك أيضًا بعض التطورات الإيجابية.