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الأغنياء يفرون من تبعات "تغير المناخ".. تقرير يحذر من "أبرتهايد" عالمى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:59 م
الأغنياء يفرون من تبعات "تغير المناخ".. تقرير يحذر من "أبرتهايد" عالمى حرائق الغابات
كتبت رباب فتحى

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كشف تقرير صادر عن خبير حقوقى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن العالم يتعرض لخطر ""أبرتهايد"، الفصل العنصري بسبب المناخ" ، حيث يستطيع الأثرياء الهروب من تبعات تغير المناخ مثل ارتفاع درجات الحرارة والجوع الناجمين عن الأزمة المناخية المتصاعدة بينما يعاني بقية العالم.

 

وقال فيليب ألستون ، المعني بإعداد تقارير الفقر المدقع وحقوق الإنسان ، إن آثار الاحتباس الحرارى العالمي من المرجح أن تقوض ليس فقط الحقوق الأساسية في الحياة والماء والغذاء والسكن لمئات الملايين من الناس ، ولكن أيضا الديمقراطية وسيادة القانون.

 

ينتقد ألستون الخطوات "غير الكافية على نحو واضح" التي اتخذتها الأمم المتحدة نفسها والبلدان والمنظمات غير الحكومية والشركات ، قائلا إنها "لا تتناسب إطلاقًا مع إلحاح وحجم التهديد". ويخلص تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) إلى: "حقوق الإنسان قد لا تنجو من الاضطرابات القادمة."

 

يدين التقرير أيضًا دونالد ترامب لـ "إسكاته بنشاط" لعلوم المناخ ، وينتقد الرئيس البرازيلي ، جاير بوليسارنو، لأنه وعد بفتح غابات الأمازون المطيرة للتعدين. لكن ألستون قال إنه كانت هناك أيضًا بعض التطورات الإيجابية.

 

 


تغير المناخ

ابرتهايد عالمى بسبب المناخ

حرائق الغابات

ترامب

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