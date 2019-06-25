سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة .. والعظمى بالقاهرة 39 درجة درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 
الصغرى العظمى 


القاهرة 25 39 
شبين الكوم 25 39 
طنطا 24 38 
دمنهور 23 35 
الإسكندرية 24 32 
بلطيم 24 32 
مطروح 23 31 
السلوم 23 33 
سيوة 26 41 
بورسعيد 25 32 
دمياط 25 30 
الزقازيق 25 40 
الاسماعيلية 24 39 
السويس 25 39 
العريش 22 33
رفح 23 32
رأس سدر 24 39
نخل 20 37
نويبع 24 38
طابا 23 37
كاترين 19 35
الطور 25 35
شرم الشيخ 29 39
الغردقة 28 39 
مرسى علم 27 37
الفيوم 26 40 
بنى سويف 26 40
المنيا 26 40 
أسيوط 26 40
سوهاج 27 41
قنا 27 42 
الأقصر 28 43
أسوان 30 44
أبوسمبل 29 43
الوادى الجديد 26 42
شلاتين 26 39 
ابو رماد 26 38
حلايب 28 37 
رأس حدربة 28 36 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 


الصغرى العظمى 


مكة المكرمة 28 43
المدينة 29 46 
الرياض 27 44
المنامة 32 40 
أبوظبى 32 41 
الدوحة 30 45 
الكويت 32 49 
دمشق 19 41 
بيروت 24 30
عمان 21 37 
القدس 19 32
غزة 23 30
بغداد 29 46 
مسقط 29 35
صنعاء 16 29 
الخرطوم 29 40
طرابلس 23 34
تونس 21 32 
الجزائر 22 25 
الرباط 15 25 
نواكشوط 23 35 

 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 


الصغرى العظمى 


أنقرة 17 33
اسطنبول 23 30
اسلام اباد 25 37 
نيودلهى 30 36 
جاكرتا 23 33 
بكين 24 34 
كوالالمبور 24 32
طوكيو 19 25 
أثينا 24 33 
روما 20 33 
باريس 21 33
مدريد 17 30 
برلين 19 31
لندن 17 24 
مونتريال 16 23
موسكو 14 23
نيويورك 21 28 
واشنطن 21 31


 

 


الأرصاد

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

اليوم السلبع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"خلى بالك من الجو".. ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: أجواء شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة تبلغ 39 درجة غدا.. الارتفاع يستمر لنهاية الأسبوع وقد يصل لـ 45 درجة

الإثنين، 24 يونيو 2019 03:00 م

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل الارتفاع.. والعظمى تصل 44 درجة جنوبا

الإثنين، 24 يونيو 2019 12:14 م

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على البلاد.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الإثنين، 24 يونيو 2019 10:51 ص

الأرصاد:اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 24 يونيو 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

"عشان متخسرش فى البورصة"..هذه الأسهم أرباحها مرتفعة وأسعارها رخيصة

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو بكأس الأمم الأفريقية

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

أمم أفريقيا 2019.. الكاميرون تبدأ رحلة الدفاع عن اللقب ضد غينيا بيساو

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"خدمات بنكية ممكن تعملها من البيت" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

المنتخب يُغلق ملف التدريب باستاد القاهرة بسبب الجابون

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

100 لعبة جديدة بخدمة Arcade من أبل.. اعرف أول 10 منهم

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

كوميديا سواريز.. يطالب الحكم باحتساب ضربة جزاء على حارس لمس الكرة بيده

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

حصاد رابع أيام كأس أمم أفريقيا 2019.. تونس تسقط فى فخ التعادل أمام أنجولا.. كوت ديفوار تحقق أول انتصار في التاريخ ضد جنوب أفريقيا.. مالى تسحق موريتانيا برباعية وتتصدر المجموعة الخامسة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

القادم للزمالك تونسي بترشيح من فرجاني ساسي.. اعرف القصة كاملة

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

مرتضى منصور: الزمالك يفاوض صفقة القرن

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

متحدث الوزراء: عودة مرسيدس إنجاز اقتصادى.. وتحويل خط إنتاج بأمريكا لمصر

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

عدلى القيعى: ننتظر قرار اللجنة الفنية لاختيار الأفضل بالأمم الأفريقية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة