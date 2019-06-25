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الأربعاء.. احتفالية اليوم العالمى للبيئة بـ"مهندسين الإسكندرية"

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:00 ص
الأربعاء.. احتفالية اليوم العالمى للبيئة بـ"مهندسين الإسكندرية" نقابة المهندسين بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، من خلال لجنة الصناعة والطاقة والمشروعات الصغيرة برئاسة المهندس كريم عزت، الأربعاء القادم، احتفالية باليوم العالمى للبيئة وذلك داخل نادى المهندسين بـ"سابا باشا".

فيما تشمل الاحتفالية والتى تبدأ من العاشرة صباحا على العديد من الفعاليات منها محاضرات علمية يلقيها خبراء فى مجال البيئة، ومعرض لمشروعات خاصة بالبيئة بالإضافة إلى مسابقات خاصة بالبيئة ومشروعات بيئية قابلة للتطبيق، أفكار بحثية، مقالات علمية تحمل رسائل تعليمية بالإضافة إلى العديد من الفعاليات.

 


الاسكندريه

اليوم العالمى للبيئة

نقابه المهندسين

نقيب المهندسين

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