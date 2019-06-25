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اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة خلال مباراة مصر والكونغو × 13 معلومة

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:30 ص
اعرف توقعات حالة الجو ودرجات الحرارة خلال مباراة مصر والكونغو × 13 معلومة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتعرض البلاد لبداية موجة حارة ، وارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع، وهو ما سيتزامن مع مبارة المنتخب المصرى التى ستقام الأربعاء المقبل مع الكونغو الديمقراطية فى بطولة الأمم الإفريقية

وينشر "اليوم السابع" لقرائه توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء  يوم مباراة المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الإفريقية فى نقاط مبسطة حتى يتثنى للمواطنين المتوجهين للاستاد اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة وتوخى الحذر.

1- يستمر الأربعاء ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بالجمهورية

2- توقعات بطقس معتدل على السواحل الشمالية

3- الطقس سيكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا.

4- تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد

5- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء

6- الرياح معتدلة تنشط على الوجه البحرى والقاهرة

7- تنشط على خليج السويس مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك .

8- درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة

9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

10- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

11- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 40 درجة والصغرى 30 درجة

12- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجات

13- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة

 

 


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مباراه مصر والكونغو

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