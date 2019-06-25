اضبط مخالفة..عيادات النيل للتأمين الصحى بالقليوبية بلا أطباء..والأهالي تستغيث

وأكد عدد من الأهالى توجودهم داخل عيادات النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة منذ الساعه الثامنة صباحا حتى آخر النهار دون كشف بسب غياب الأطباء وعدم تواجدهم.

مشيرين إلى أن منهم كبار بالسن لا يستطيعون الذهاب يوميا بسب تلك المعاناة، مطالبين المسؤولين بالنظر إليهم وحل تلك المشكلة.