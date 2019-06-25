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اضبط مخالفة..عيادات النيل للتأمين الصحى بالقليوبية بلا أطباء..والأهالي تستغيث

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 12:36 ص
اضبط مخالفة..عيادات النيل للتأمين الصحى بالقليوبية بلا أطباء..والأهالي تستغيث المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحى
القليوبية-نيفين طه

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اشتكى أهالى القليوبية، من عدم وجود أطباء بعيادات النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، فى ظل غياب تام من المسؤولين. 
 
وأكد عدد من الأهالى توجودهم داخل عيادات النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة منذ الساعه الثامنة صباحا حتى آخر النهار دون كشف بسب غياب الأطباء وعدم تواجدهم. 
 
مشيرين إلى أن منهم كبار بالسن لا يستطيعون الذهاب يوميا بسب تلك المعاناة، مطالبين المسؤولين بالنظر إليهم وحل تلك المشكلة.
المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحي (1)
المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحي 

المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحي (2)
المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحي
المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحي (3)
المرضى بعيادات النيل للتأمين الصحي 

 


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