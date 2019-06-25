اضبط مخالفة.. بلاعات صرف صحى مفتوحة بقرية منشأة خشبة بالقوصية بأسيوط

اسيوط - ضحا صالح

اشتكى أهالي قرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية من وجود بلاعات صرف صحي مفتوحة بالشوارع يصل عمقها إلى أكثر من 3 أمتار.

وقال محمد مجاهد أحد سكان قرية منشأة خشبة بمركز القوصية ، أن هناك بلاعات صرف صحي مفتوحىة بشوارع القرية، وإذا لا قدر الله وقع بها طفل فمن المستحيل إنقاذه؟ كما أن سرقة أغطية البلاعات أصبحت تتم فى وضح النها، وأصبحت هناك عشرات البلاعات بدون أغطية مما يهدد حياة الكبار والأطفال بالقرية، ومضيفا أنه رغم استغاثة الأهالى أكثر من مرة بشركة المياه والصرف الصحى إلا انه حتي الآن لم تتم تغطية البلاعات.

وفى السياق ذاته، أكد خميس عرابي أحد أهالى القرية، أن هناك عددا من البلاعات المفتوحة بالقرية، أن الأمر أثار رعب وقلق الأهالى خوفا على الأطفال.