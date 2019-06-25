اصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية سلام بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أصيب 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء ، بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط ، بسبب الخلاف على قطعة أرض وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم ، رئيس المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط ، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على قطعة أرض ، وبالإنتقال تبين صحة البلاغ و أسفرت المشاجرة عن إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.