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اصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية سلام بأسيوط

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 05:58 م
اصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية سلام بأسيوط اسعاف - أرشيفية
أسيوط – هيثم البدرى

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أصيب 3 أشخاص  فى مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء ،  بقرية سلام التابعة لمركز أسيوط  ،  بسبب الخلاف على قطعة أرض وتم نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم ، رئيس المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط ،   يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على قطعة أرض ، وبالإنتقال  تبين صحة البلاغ و أسفرت المشاجرة عن  إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية وتم نقلهم  إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

 


اسيوط

حادث قرية سلام

مشاجرة بالأسلحة النارية

خلاف ارض زراعية

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