استيراد 165.4 ألف طن بوتاجاز خلال شهر إبريل الماضى

كتبت – مروة الغول

كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل استيراد البوتاجاز إلى 165.4 ألف طن خلال شهر إبريل الماضي مقارنة بمعدل استيراد خلال نفس الشهر من العام 2018 ، بلغ 156 ألف طن .

كما كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن معدل الاستهلاك من البوتاجاز بلغ 332.5 ألف طن خلال شهر إبريل الماضى، كما بلغ معدل الاستهلاك خلال نفس الشهر من العام الماضي 339.4 ألف طن .

وكشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن معدل انتاج البوتاجاز بلغ خلال شهر إبريل الماضى141.1 ألف طن كما بلغ خلال نفس الشهر من العام الماضي 160.2 ألف طن .

ويشار إلى أن مصر اتخذت خطوات جادة فى عملية توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتخفيف معدلات استهلاك المواطنين من البوتاجاز.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمواصلة العمل في أنشطة البحث والاستكشاف البترولى، وتوسيع رقعة مناطق الاستكشافات الجديدة، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى لموارد مصر من الثروة البترولية، كما وجه الرئيس بمواصلة تنفيذ خطة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية المنزلية والمدن الجديدة، مشدداً على تسهيل وصول هذه الخدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية والتيسير عليهم، والتوسع في توصيل الغاز للمنازل، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة

وتستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة إنتاج الزيت الخام من خلال تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، وتنفيذ مشروعات لتنمية الحقول، وحفر الآبار الجديدة ووضعها على خريطة الإنتاج، لزيادة الإنتاج إلى 700 ألف برميل زيت خام، ومتكثفات خلال العام المالى 2019-2020.

وبلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، 79,1 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 79,3 مليون طن عام 2016/2017، بنسبة انخفاض قدرها 0,26% تقريبا.