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استمرار نقل مدابغ مجرى العيون وهدم 121 مدبغة و14 محل.. صور

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 03:33 م
استمرار نقل مدابغ مجرى العيون وهدم 121 مدبغة و14 محل.. صور استمرار نقل مدابغ مجرى العيون
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة القاهرة، فى هدم ونقل منطقة المدابغ الكائنة خلف سور مجرى العيون بحى مصر القديمة، ضمن خطة الدولة فى تطوير المناطق العشوائية، وكذلك إعادة الواجهة الحضارية للعاصمة، وإحياء تراثها وتطوير سور مجرى العيون. 
 
وتابع اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال هدم المدابغ، ونسب التنفيذ الخاصة بنقلها الى مدينة الروبيكى الصناعية. 
 
وأكد نائب محافظ القاهرة، أنه تم مؤخرا هدم 4 مدابغ و10 محلات و2 مقهى، واستطبل وورشة خراطة، باشراف اللواء علاء خليل وقوات الشرطة، مشيرا الى أن عدد المدابغ الذى تم ازالته حتى الآن 121 مدبغة بالإضافة للمحال والورش الموجودة بالمنطقة. 
 
 
استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (1)
استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (1)

استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (2)
استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (2)

استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (3)
استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (3)

استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (4)
استمرار نقل مدابغ مجرى العيون (4)

 


هدم المدابغ

مدابغ مجرى العيون

هدم مدابغ مجرى العيون

سور مجري العيون

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