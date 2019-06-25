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استقرار أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 01:14 م
استقرار أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 25-6-2019  استقرارا خلال الأيام الماضية وذلك بعد أن شهدت انخفاضا خلال فترة ما بعد عيد الفطر المبارك وذلك بسبب ضعف الطلب عليها مقارنة بشهر رمضان.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، إن سوق الدواجن يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية، حيث تراوحت أسعار الدواجن من 22 -23 جنيها تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك بين 27 -29 جنيها حسب المنطقة، فيما وصلت أسعار كرتونة  البيض 27.5 تسليم مزرعة، وتباع للمستهلك من 32 – 35 جنيها للكرتونة .

وأشار السيد فى تصريحات لليوم السابع إلى أن هذه الأسعار من المتوقع أن تستمر حتى ما بعد عيد الأضحى وذلك بسبب إقبال المستهلك على اللحوم .

 


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