ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود السلع الاستهلاكية والنفط

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 7 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% رابحا 19.45 نقطة ليغلق عند مستوى 5829.40 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.23% رابحاً 14.72 نقطة ليغلق عند مستوى 6381.18 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.63% رابحاً 29.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4749.32 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 143.2 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون دينار كويتى عبر 5530 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.79%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.22%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.05%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.35%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%.

وجاء سهم "المشاريع المتحدة للخدمات الجوية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.98%، ثم الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.33%، فيما تصدر سهم "آسيا كابيتال الاستثمارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 8.33% ثم أجوان الخليج العقارية بنسبة 7.41%، ثم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 6.11%.