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ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 11:12 ص
ارتفاع تحويلات المصريين بالإمارات لـ 2.3 مليار درهم خلال الربع الأول المصريين فى الامارات - أرشيفية
كتب محمود راغب

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ارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الربع الأول من 2019 إلى 2.3 مليار درهم مقارنة بالربع الأخير من 2018، الذى بلغ  2.1 مليار درهم ومقارنة بنفس الربع من العام الماضى 2018 والذى بلغ 2.1 مليار درهم.

تلقت وزارة القوى العاملة، اليوم الثلاثاء، تقريرا عاجلا عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالإمارات العربية المتحدة، أشار فيه المستشار العمالى بأبوظبى ياسر عيد، أن الزيادة فى تحويلات المصريين جاءت على الرغم من انخفاض تحويلات العاملين في دولة الإمارات إلى الخارج إلى 38.41 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2019، وبنسبة 12% مقارنة بـ 43.5 مليار درهم من نفس الفترة من عام 2018.

وقد تصدرت العمالة الهندية قائمة أكثر الجنسيات نشاطاً من حيث قيمة التحويلات التي بلغت 14.4 مليار درهم بنسبة 37.4%، تلتها باكستان بنسبة  10.2% وبقيمة 3.9 مليار درهم، والفلبين بنسبة 7.9% وبقيمة 3 مليار درهم ، ومصر بنسبة 6% بقيمة 2.3 مليار درهم، وبنغلاديش بنسبة 4.6% بقيمة 1.7 مليار درهم، والولايات المتحدة الأمريكية 3.4%، والمملكة المتحدة 3.3%، والأردن 2.4%، والصين 2.1%، وسويسرا 1.9%.  

وكشف المستشار العمالي ياسر عيد عن أن  قيمة تحويلات العمالة المصرية خلال عام 2016  بلغت 6.6 مليار درهم، وفي عام 2017  بلغت 8.5 مليار درهم، وفي عام 2018 بلغت 8.7 مليار درهم.

 

 

 


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