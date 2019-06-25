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ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الثلاثاء

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:58 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات الثلاثاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.59% رابحا عدد 50.91 نقطة ليغلق عند مستوى 8649.88 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.53% رابحا 19.35 نقطة ليغلق عند مستوى 3673.52 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 155.95 مليون سهم بقيمة 4.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 150 شركة، فيما تراجعت 32 شركة. 
 
وارتفع 17 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 3.08%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.12%، يليه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.07%.
 
وجاء سهم "جدوى ريت السعودية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 4.97%، ثم الرياض ريت بنسبة 3.90%، ثم كهرباء السعودية بنسبة 3.37%، فيما تصدر سهم "مهارة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.64% ثم بتروكيم بنسبة 2.03%، ثم سافكو بنسبة 1.64%.

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