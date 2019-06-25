اختتام اليوم الأول من ورشة عمل المركزى للمحاسبات على هامش اجتماع الأفروساى

كتب إبراهيم قاسم

اختتمت منذ قليل فعاليات اليوم الأول من ورشة العمل التى ينظمها الجهاز المركزى للمحاسبات، على هامش الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى تحت عنوان رقابة وضمان الجودة، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى، تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين منظمتى الأفروساى واليوروساى.

وتحدث خلال ورشة العمل 4 خبراء يمثل منهم خبيرين من منظمة اليوروساى أحدهما من محكمة المحاسبات بفرنسا والآخر من محكمة المحاسبات بالنمسا، وخبيرين من منظمة الأفروساى، من الجهاز الأعلى للرقابة لكل من السنغال ومصر.

يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات يستضيف خلال الفترة من 23 يونيو حتى 27 يونيو 2019 الاجتماع السنوى للجنة الأفروساى لبناء القدرات وورشة عمل تنظمها اللجنة حول موضوع رقابة وضمان الجودة.

ينعقد اجتماع لجنة الأفروساى بحضور 23 مشاركاَ يمثلون 12 جهاز أعلى للرقابة بالأفروساى وهى الجهاز الأعلى للرقابة للسنغال (رئيس اللجنة)، إضافةً إلى توجو، النيجر، موزمبيق، كينيا، سيراليون، موريتانيا، مالى، مصر، وجنوب أفريقيا (أعضاء اللجنة)، فضلًا عن ممثلين عن كل من الجهاز الأعلى للرقابة للجابون والجزائر كمراقبين، كما يحضر الاجتماع ممثل عن الأمانة العامة للأفروساي.