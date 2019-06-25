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اجتماع عربى لاستكمال التفاوض على رسوم جمركية موحدة مع العالم الخارجى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 02:00 م
اجتماع عربى لاستكمال التفاوض على رسوم جمركية موحدة مع العالم الخارجى الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ 42 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك السعودية، وبمشاركة وفود من الدول العربية، وحضور دكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية .

وصرح المغيرة بأن الاجتماع يسعى لاستكمال عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية للفصول الجمركية من الفصل 70 -97 من جدول التعريفة الجمركية والخاص بالأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة إلى نهاية جدول التعريفة الجمركية والذى يشتمل على المعادن بكافة انواعها من آلات واجهزة وسيارات والاجهزة الطبية.

وأضاف المغيرة - فى تصريح على هامش الاجتماع - "نحن الآن فى مرحلة التفاوض الأولية لاستكمال الفصول حتى 97 من جدول التعريفة الجمركية والتعرف على وجهات النظر المتشابهة للدول والاختلافات القائمة بين الدول، ونحاول نقرب تلك الاختلافات، بالإضافة إلى انتظار الدراسات التى طلبتها اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لمساعدة اللجنة فى الانتهاء من أعمالها والاتفاق على فئة رسوم جمركية عربية موحدة".

وأوضح أن هناك متطلبات وركائز أساسية لإقامة الاتحاد الجمركى العربى الموحد، منها القانون الجمركى العربى الموحد، وتعريفة جمركية عربية موحدة أمام التجارة مع العالم الخارجي. وقال "نتفاوض الآن فى اللجنة على تحديد رسوم جمركية موحدة أمام العالم الخارجي".

 


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