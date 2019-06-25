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إغلاق مطعم شهير بالمنصورة بسبب نقص الاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:45 م
إغلاق مطعم شهير بالمنصورة بسبب نقص الاشتراطات الصحية الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

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أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن غلق مطعم شهير بشارع السلخانة بالمنصورة لعدم وجود ترخيص، ونقص الاشتراطات الصحية وتحرير محضر للمدير المسئول.
 
وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم تحرير ثلاثة محاضر جنح صحية للعمال، لعدم وجود شهادات صحية، كما تم سحب 3 عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل. 
 
جاء ذلك خلال حملة لإدارة مراقبة الأغذية، للمرور على منشآت غذائية بالمنصورة، تبين خلالها عدم وجود شهادات صحية، كما يوجد نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وسوء حالة النظافة ،وقد أوصت الحملة بقيام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الاداري للمطعم. 
 
وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية شدد على ضرورة استمرار الحملات الرقابية على منافذ تقديم، وبيع وعرض مختلف السلع الغذائية واللحوم والخضروات، وكافة مستلزمات المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

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صحة الدقهلية

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الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية

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