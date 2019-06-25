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إعادة تجهيز منزل الأمير هارى وزوجته ميجان تتكلف 2.4 مليون جنيه استرلينى

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 09:41 ص
إعادة تجهيز منزل الأمير هارى وزوجته ميجان تتكلف 2.4 مليون جنيه استرلينى الأمير هارى وميجان
(رويترز)

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قال قصر بكنجهام اليوم الثلاثاء، إن تكلفة تجديد بيت الأمير هارى حفيد الملكة إليزابيث ملكة انجلترا وزوجته ميجان الجديد بلغت 2.4 مليون جنيه استرليني (ثلاثة ملايين دولار).

وغطى المبلغ، الذي أخذ من المخصص السنوي للعائلة المالكة الممول من دافعي الضرائب، تكلفة تحويل كوخ فروجمور إلى مسكن واحد بينما تحمل دوق ودوقة ساسكس نفقات التجهيزات والمفروشات.

وقال مايكل ستيفنس، أمين المحفظة الملكية "لم يخضع العقار للعمل لبضع سنوات وجرى تخصيصه بالفعل للتجديد بموجب المسئولية عن الحفاظ على حالة مباني القصور الملكية المشغولة".

وتابع "جرى استبدال البنية التحتية القديمة لضمان مستقبل طويل الأجل للعقار" فيما نشرت العائلة المالكة التقرير السنوي للمنح السيادية الذي يقدم تفاصيل عن الدخل والانفاق الرسمية للملكة إليزابيث وزوجها.

وأصبح كوخ فروجمور الذي يعود للقرن التاسع عشر في فناء مبنى قلعة وندسور مقر الإقامة الرسمي للأمير هاري وزوجته ميجان عندما انتقلا إليه قبل ميلاد طفلهما الأول آرتشي في مايو أيار.

وجرى تحوبل المبني من قبل إلى خمسة مساكن منفصلة وقرر مسؤولون ملكيون تجديده قبل الموافقة على أنه سيصبح مقر إقامة هاري وميجان.

وقال مصدر في البلاط طلب عدم نشر اسمه إن منحة دافعي الضرائب غطت التكلفة الأساسية للمطابخ ودورات المياه والأرضيات فيما كانت تتولى الأسرة المالكة أي نفقات دفعت لأشياء من قبيل الستائر والتجهيزات.

وقال المصدر إن الملكة كانت مشاركة في القرار للسماح للزوجين باستخدام الكوخ وظلت على إطلاع بتقدم العمل في المشروع خلال مراحله.

 


الامير هارى

ميجان

منزل

الملكة إليزابيث

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