إطلاق مبادرة تدريب الكوادر المصرفية الإفريقية بالمعهد المصرفي المصري

كتب أحمد يعقوب

قام البنك المركزي المصري من خلال ذراعه التدريبية "المعهد المصرفي المصري وبالتعاون مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد"، بإطلاق مبادرة لتدريب الكوادر الفنية بالبنوك المركزية والتجارية الإفريقية وكذلك البنوك العاملة بمصر على استخدام المنصة الإلكترونية لتبادل البيانات التعريفية والمعلومات الخاصة بالبنوك والمؤسسات الأفريقية MANSA بغرض خفض مخاطر وتكلفة الائتمان، ودعم الثقة في منظومة البنوك الإفريقية وبالتالي زيادة حجم التجارة الإفريقية البينية.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز كافة أوجه التعاون مع الدول الإفريقية خاصة في المجال الاقتصادي، ومع تولي الرئيس رئاسة الاتحاد الإفريقي، ورئاسة البنك المركزي المصري لجمعية البنوك المركزية الإفريقية.

ومن الجدير بالذكر ان البروفسير بندكيت اوراما رئيس البنك الافريقي للتصدير والاستيراد قد تقدم بالشكر للبنك المركزي المصري بكلمته خلال فاعليات الاجتماع السنوي السادس والعشرون بروسيا، موضحاً للحاضرين أن مصر كانت الدولة الوحيدة التي تقدمت بيد المساعدة لدعم انتشار المنصة بالقارة وحققت نتائج فعلية في خلال فترة وجيزة.

‏ولقد صرحت الدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي للشئون الأفريقية بأن المعهد المصرفي المصري يقوم في خلال الأسبوع الجاري بتدريب 40 مصرفياً أفريقياً بمقره، كما ستتم عقد دورة لأربعين متدرباً آخرين في خلال الأسبوع الثالث من شهر يوليو، ونظراً للإقبال الشديد، جاري العمل الآن على إطلاق دورات متتالية بشكل دورى لاستيعاب جميع الأشقاء الأفارقة المتقدمين، كما يتم أيضاً الإعداد لإطلاق دورات باللغة ‏الفرنسية للدول الفرنكوفونية.