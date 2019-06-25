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إضبط مخالفة.. أكوام القمامة تحاصر شوارع مدينة شبين القناطر فى القليوبية

الثلاثاء، 25 يونيو 2019 04:00 ص
إضبط مخالفة.. أكوام القمامة تحاصر شوارع مدينة شبين القناطر فى القليوبية القمامة تحاصر شوارع القليوبية
القليوبية - نيفين طه

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سادت حالة من الاستياء والغضب بين أهالى مدينة شبين القناطر بسبب وجود أكوام القمامة بشوارع المدينة مما أدى لأنتشار الأمراض والروائح الكريهة .

وأشار الأهالى، أن الشوارع فى حالة يرثى لها ، بسب تلك القمامة التى تحاصر وتجلب الروائح الكريهة والحشرات، بجانب أن تلك القمامة أصبحت مرتعا للكلاب الضالة والحشرات الضارة التى تشكل خطر على حياة المواطنيين.

وطالب الأهالى المسئولين بضرورة حل تلك المشكلة ورفع تلك القمامة حرصا على حياة المواطنين 

 

انتشار القمامة بشوارع القليوبية (1)
انتشار القمامة بشوارع القليوبية 

 

انتشار القمامة بشوارع القليوبية (2)
انتشار القمامة بشوارع القليوبية

 

انتشار القمامة بشوارع القليوبية (3)
انتشار القمامة بشوارع القليوبية

 

انتشار القمامة بشوارع القليوبية (4)
انتشار القمامة بشوارع القليوبية

 

 


قمامة تحاصر مدينة شبين القناطر

شبين القناطر

القليوبية

حشرات

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