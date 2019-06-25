إصابة 6 فى حريق هائل بمول خاص بالمفرشات بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

أصيب 6 أشخاص بإختناقات، داخل حريق هائل نشب داخل أحدى المولات المتخصصة فى بيع المفروشات المنزلية بمنطقة مدينة مبارك خلف الإستاد، وتم نقلهم إلى المستشفى الدولى لتلقى العلاج .

تلقي اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بنشوب حريق هائل داخل أحدى المولات المتخصصة فى بيع المفروشات المنزلية، وذلك بناحية منطقة مدينة مبارك .

وعلى الفور، انتقلت سيارات الدفاع المدنى إلى مكان الحريق، وتبين إصابة 6 أشخاص بإختناقات جراء الحريق، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج، وتم الدفع بـ 4 سيارات، وجارى السيطرة على الحريق.

وقال المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، إنه على الفور تم قطع التيار الكهربائى، وخطوط الغاز بالمنطقة، وتم التعامل مع الحريق بحرص شديد، وجارى أعمال التبريد للمكان، وأن من المحتمل أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى، يذكر أن المول تم افتتاحه منذ أسبوع تقريبا بمدينة المنصورة.