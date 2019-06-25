إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أصيب 5 أشخاص، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طرق " أسيوط- سوهاج " الزراعى، بدائرة مركز الفتح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من العميد محمد العسقلانى مأمور مركز شرطة الفتح، يفيد وقوع إنقلاب سيارة ملاكى عند منطقة غندورة بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح على طريق " أسيوط – سوهاج " الزراعى.

وبالإنتقال والإسعاف، تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكدمات وكسور وجروح متعددة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور.

وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.