إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

تلقى رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، إخطارا بإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى الشرقى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط الجديدة، يفيد وقوع انقلاب سيارة ملاكى عند مفارق البحر الأحمر على الطريق الصحراوى الشرقى.

بالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وكسور وجروح، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الايمان العام لتلقى العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.