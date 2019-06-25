إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى وأخرى ربع نقل على طريق بنى غالب بدائرة مركز شرطة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى.

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من المقدم محمد مجدى رئيس مباحث مركز شرطة أسيوط يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين وبالانتقال والفحص تبين وقوع تصادم بين السيارة ٣٧٥٢ ي ب د ربع نقل، و السيارة ٣٤٧٢ ي ر ا ملاكى عند بنزينة بني غالب بدائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.